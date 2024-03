Investigada a morte de mulher de 55 anos no centro de saúde de Cantanhede

A mulher terá sido levada por uma pessoa da família com sintomas de falta de ar.



Dada a gravidade da situação, o centro de orientação de doentes urgentes acionou para o local uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com uma ambulância de suporte imediato de vida e ainda uma viatura de emergência médica do Hospital da Figueira da Foz.



Nenhuma das equipas conseguiu reverter a situação. A mulher morreu no local. Esta quinta-feira, o presidente da ULS de Coimbra disse aos jornalistas que "nada falhou "na assistência à vítima".