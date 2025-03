Investigada anterior gestão. Federação Portuguesa de Judo alvo de buscas da Judiciária

"A Federação Portuguesa de Judo vem por este meio comunicar que no presente dia decorreram buscas por parte da Polícia Judiciária na sua sede, em Odivelas, cujo objeto é a gestão por parte do anterior Presidente, no período em que exerceu essa função", adiantou a própria estrutura desportiva.





No mesmo comunicado, a Federação admite estar a "colaborar ativamente com as entidades competentes com o intuito de ver esclarecias todas as questões suscitadas e, consequentemente, ser apurada toda a verdade".















De acordo com o mandato emitido pelo DIAP de Loures, citado pela agência Lusa, estarão em causa suspeitas da prática de crimes de tráfico de influência, abuso de poder e peculato durante o período em que Jorge Fernandes foi presidente.











(em atualização)