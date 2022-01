Investigador Jaime coelho recebe prémio Thieme Chemistry Journals

. Os premiados são selecionados exclusivamente pelos membros do conselho editorial da







A edição do Prémio Thieme Chemistry Journals de 2022 premiou 79 cientistas, entre os quais o investigador português.

Para o professor convidado do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) Jaime A. S. Coelho, "este prémio é o reconhecimento do trabalho desenvolvido na área da Química Orgânica. É uma enorme honra fazer parte desta prestigiada lista em que estão presentes outros químicos internacionalmente reconhecidos, como o Dean Toste (distinguido em 2003), Nuno Maulide (distinguido em 2010), Benjamin List (distinguido em 2001, prémio Nobel da Química 2021), David MacMillan (distinguido em 1999, prémio Nobel da Química 2021), entre outros”.

Atualmente Jaime A. S. Coelho desenvolve a sua atividade na área de Química Orgânica, em particular no desenvolvimento de metodologias sustentáveis de síntese orgânica, no CQE Ciências ULisboa e também leciona nesta faculdade aulas de Química introdutória e Química Orgânica.





c/Ciências ULisboa.