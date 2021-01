Investigadores da Universidade de Aveiro desenvolvem teste de saliva ultrassensível à Covid-19 e 100% eficaz

O trabalho resulta de uma parceria entre a UAveiro, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV-Santa Maria da Feira), o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV-Aveiro), o Centro Médico da Praça de São João da Madeira e a empresa nacional de engenharia de plásticos Muroplás, especializada no setor médico-hospitalar e com sede na Trofa, que fornece os tubos de recolha da amostra da saliva.





Artur Manuel Silva afirma que, para obter a certificação dos testes agora em ensaio, foram realizados ensaios com recurso a zaragatoa e ao líquido da saliva dos mesmos pacientes.





O novo teste elimina o desconforto e a pesada logística da colheita de amostras com zaragatoa. Utiliza a robusta tecnologia de RT-PCR existente nos laboratórios nacionais, simplifica a automação dos processos laboratoriais, baixa o custo e facilita a testagem comunitária (lares, escolas, empresas, etc.).

A saliva é o principal veículo de transmissão do SARS-COV-2 e as máscaras que se usa servem para impedir a transmissão através de gotículas líquidas ou humidade que existe na respiração e que transporta saliva.





Sendo a saliva um forte elemento transmissor, é importante para os investigadores utilizarem este produto fisiológico como fonte primordial de análise.





A saliva, como é facilmente extraída, torna a sua colheita de fácil execução no domicílio ou no local de trabalho sem recurso a profissionais de saúde.











Mas se é assim tão fácil, porquê que os testes não são realizado através da saliva em vez das incómodas zaragatoas?





Manuel Silva Santos, biomédico e coordenador deste projeto de investigação colaborativa da UAveiro, diz que “de facto a saliva tem alguns problemas, principalmente relacionados com a inibição com as reacções do PCR, do teste normal do rastreio, e portanto foi necessário contornar esses problemas. Um dos problemas tem a ver com a viscosidade da saliva, pois é muito rico em proteínas e isso entrava em conflito com as reacções de PCR”.





“A cuspideira”

Recolher uma amostra de saliva, através de uma zaragatoa, pode mostrar-se menos ineficaz visto que a amostra recolhida pode conter uma carga viral muito pequena, gerando por vezes falsos negativos.















Com a colaboração do CHEDV, CHBV e Centro Médico da Praça, foi validado um novo método de RT-PCR altamente sensível e reprodutível, que permite testar em paralelo um grande número de amostras de saliva a baixo custo, chegando mesmo a reduzir o atual valor do teste da zaragatoa, que se situa nos 65 euros e que com este tipo de teste, que pode ser analisado em grupo. O valor unitário está abaixo dos 10 euros, refere Manuel Silva Santos, coordenador do projecto.





Este novo método já foi validado pela autoridade reguladora da saúde dos Estados Unidos da América - Food and Drug Administration (FDA) – que aprovou o uso de kits de saliva para a testagem de SARS-CoV-2 e vários laboratórios Europeus já os usam na rotina de testagem.







Exemplo do tubo de recolha da amostra da saliva/DR







Para além das vacinas, os rastreios comunitários em larga escala, acompanhados de quarentena seletiva dos casos positivos são a única estratégia de controlo efetivo da Covid-19, sem confinamento da população.





Contudo, a complexidade e os elevados custos envolvidos, em particular a necessidade de treinar e mobilizar profissionais de saúde para a testagem com zaragatoas, bem como os gastos associados a material de proteção individual, criam constrangimentos significativos à massificação dos rastreios.





Certificação INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge









