NOTÍCIA RTP
José Mourinho vai ser o sucessor de Bruno Lage no comando técnico do Benfica

Investigadores de Castelo Branco avaliam influência da microbiota na perda de peso

por Lusa

Investigadores do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA) de Castelo Branco participaram num estudo internacional que avaliou a influência da microbiota na perda de peso e redução da gordura em adultos com obesidade.

VER MAIS

"No âmbito deste estudo, os investigadores do CATAA recorreram a tecnologias de sequenciação de nova geração de long-reads, permitindo uma caracterização mais aprofundada das espécies bacterianas presentes na microbiota intestinal dos participantes", explicou numa nota enviada à agência Lusa, o centro agroalimentar.

O estudo desenvolvido no âmbito do doutoramento de Vanessa Pereira foi publicado na revista científica internacional Nutrients e contou com a participação do CATAA, em parceria com a NOVA Medical School, onde foi realizado, e a Farmodiética.

Este, revelou alterações significativas na diversidade da microbiota intestinal de adultos com obesidade submetidos a um programa multidimensional de perda de peso.

Segundo o CATAA, a investigação "sugere um possível mecanismo mediado pela microbiota na perda de peso, nomeadamente a Faecalibacterium, que "poderá potenciar a redução da gordura neste tipo de intervenção na dieta".

A investigação, intitulada "Gut Microbiota Shifts After a Weight Loss Program in Adults with Obesity: The WLM3P Study", avaliou adultos com obesidade durante seis meses e comparou planos alimentares.

O programa multicomponente (Weight Loss Maintenance 3 Phases Program (WLM3P), combinou restrição calórica, dieta rica em proteína e pobre em hidratos de carbono, alimentação com horário restrito, suplementação alimentar e acompanhamento digital, com uma dieta tradicional baixa em hidratos de carbono.

"Os resultados mostraram que o grupo seguido pelo programa multicomponente registou aumento da diversidade da microbiota intestinal com maior presença de bactérias benéficas, como o Faecalibacterium, que se associou a reduções mais significativas de massa gorda e gordura visceral".

O centro agroalimentar reafirma a sua posição na vanguarda da análise de microbiota em diferentes matrizes - desde o intestino humano até alimentos, solos e plantas - contribuindo para investigação de excelência em saúde, nutrição e sustentabilidade.

O CATAA é uma associação sem fins lucrativos, de natureza privada, constituída em julho de 2010.

Detida na sua maioria pelo município de Castelo Branco, tem como associados o IPCB (Instituto Politécnico de Castelo Branco) e a InovCluster (Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro).

É constituído por três unidades laboratoriais (físico-química, microbiologia e análise sensorial) e por quatro unidades de desenvolvimento tecnológico (lácteos, cárneos, azeites e hortofrutícolas).

A associação, no seu conjunto, está vocacionada para a investigação, desenvolvimento, transferência de tecnologia e formação, com principal foco no setor agroalimentar.

Tópicos
PUB
PUB