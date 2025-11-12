País
Investigadores discutem no Porto resposta à covid longa
Investigadores portugueses e internacionais reúnem-se até quinta-feira nas instalações da Ordem dos Médicos no Porto para discutir novas estratégias de resposta à covid longa.
Uma das questões principais em debate é que ainda não há formas claras de diagnosticar esta doença.A repórter Sara Araújo de Almeida foi até ao instituto CUF, no porto, acompanhar um dos testes pedidos para o diagnóstico da doença.
Este teste funciona por exclusão de partes, sendo que os sintomas são múltiplos: fadiga extrema, má qualidade de sono, alterações a nível cognitivo, intestinal, dores musculares, taquicardias.
Algumas pessoas ficam dependentes para tarefas simples como vestir, cozinhar ou até tomar banho.
