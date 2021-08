Investigadores portugueses descobrem compostos que podem reduzir a Covid-19 a uma constipação

Cada um destes compostos pode reduzir a atividade do vírus SARS-CoV-2 entre 60 a 70 por cento.



Cecília Arraiano, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, explica que estes compostos “não curam, mas diminuem a reação à doença”. “Tentamos que as pessoas possam diminuir os efeitos da Covid-19 e, assim, que uma fase aguda não se desenrole e as pessoas passem a ter uma mera constipação”, explica.



Um dos compostos tem já uma patente provisória e a investigadora espera que os outros dois recebam também nos próximos dias.