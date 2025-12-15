País
Investigados 1.586 casos de alegados crimes sexuais contra menores em nove meses
Este é o ano com o maior número de inquéritos, abertos pela Polícia Judiciária, de crimes sexuais contra menores.
Desde janeiro e até ao final de setembro de 2025, a Polícia Judiciária abriu 1.586 inquéritos sobre alegados crimes sexuais contra menores. É uma média de cinco inquéritos abertos por dia. Os dados foram revelados à RTP.No mesmo período, a polícia de investigação criminal deteve 147 alegados abusadores.
A detenção mais recente ocorreu no domingo: trata-se de um homem de 22 anos, formador de equitação, que terá abusado sexualmente de dois menores de 11 e 14 anos.
Na passada quinta-feira, foi detido Paulo Jorge Abreu dos Santos, ex-adjunto da anterior ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Terá sido surpreendido em flagrante durante uma busca da Polícia Judiciária à sua residência, onde foram encontrados ficheiros que o incriminam por crimes sexuais a envolver menores.O tribunal decidiu-se no sábado pela prisão preventiva do arguido, que trabalhou no Ministério da Justiça em 2023 e 2024.
O advogado está indiciado por abuso sexual de crianças e centenas de presumíveis crimes de pornografia de menores. Terá mesmo acedido e partilhado conteúdos pedófilos a partir do gabinete do Ministério da Justiça onde desempenhou as funções de adjunto e do escritório de advogados onde atualmente trabalhava.
Em comunicado entretanto enviado às redações, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa anunciou a suspensão do "vínculo público" de Paulo Jorge Abreu dos Santos à instituição, enquanto "assistente convidado".
A faculdade sublinha, na mesma nota, a "profunda consternação" provocada por este caso entre a "comunidade académica".
Nos últimos quatro anos, houve uma tendência crescente para a notoriedade deste crime, que se deve sobretudo a uma maior sensibilização para que os casos sejam denunciados.
c/ Lusa
