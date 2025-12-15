Investigados 1.586 casos de alegados crimes sexuais contra menores em nove meses

No mesmo período, a polícia de investigação criminal deteve 147 alegados abusadores.

O tribunal decidiu-se no sábado pela prisão preventiva do arguido, que trabalhou no Ministério da Justiça em 2023 e 2024.

c/ Lusa

A detenção mais recente ocorreu no domingo: trata-se deNa passada quinta-feira,. Terá sido surpreendido em flagrante durante uma busca da Polícia Judiciária à sua residência, onde foram encontrados ficheiros que o incriminam por crimes sexuais a envolver menores.. Terá mesmoe do escritório de advogados onde atualmente trabalhava.Ementretanto enviado às redações,A faculdade sublinha, na mesma nota, a "profunda consternação" provocada por este caso entre a "comunidade académica".Nos últimos quatro anos, houve uma tendência crescente para a notoriedade deste crime, que se deve sobretudo a uma maior sensibilização para que os casos sejam denunciados.