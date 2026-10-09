IP3 cortado em Santa Comba Dão devido a despiste
O Itinerário Principal (IP) 3 encontra-se cortado nos dois sentidos na zona de Santa Comba Dão devido ao despiste de uma viatura ligeira, que terá provocado dois feridos, segundo fontes da GNR e da Proteção Civil.
Fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões disse à agência Lusa que o acidente ocorreu cerca das 13:30, em Vimieiro, no sentido Coimbra -- Viseu, e provocou dois feridos, desconhecendo-se ainda a gravidade.
O IP3 acabou por ser cortado nos dois sentidos cerca de uma hora depois para que o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) possa aterrar, referiu fonte da GNR.
O trânsito está a ser desviado para o Itinerário Complementar (IC) 12.
No local estão também seis veículos e 16 operacionais.