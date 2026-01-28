IP4 cortado no Marão e autoestradas condicionadas pela neve em Vila Real

O Itinerário Principal 4 (IP4) está cortado na serra do Marão por causa da queda de neve, que está também a condicionar a circulação em troços das autoestradas 4, 24 e 7, na zona de Vila Real.



A informação foi avançada à agência Lusa por fonte da GNR de Vila Real que, pelas 07:30, disse que o IP4, entre os nós da Campeã (Vila Real) e da Aboadela (Amarante), num troço na zona da serra do Marão, se encontra fechado por causa da queda de neve.

A alternativa, segundo a GNR, é a A4, pelo túnel rodoviário do Marão, que, no entanto, também se encontra com a circulação condicionada nesta zona devido à acumulação de neve.

A circulação também se faz com dificuldade na A4, na zona de Lamares, bem como na 24, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, e na A7, na zona de Vila Pouca de Aguiar.