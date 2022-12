IPMA coloca Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém e Faro com aviso laranja a partir da meia-noite

São cinco os cinco distritos que vão estar sob aviso laranja devido ao mau tempo a partir da meia-noite, um aviso meteorológico que passará para amarelo a partir das 9h00 e até às 15h00 de sexta-feira, segundo o IPMA, que não exclui o alargamento do aviso laranja a outros distritos até final do dia.

Foram nesse sentido as declarações à rádio Observador do presidente do instituto, Miguel Miranda, que não excluiu o cenário de ser decretado o aviso vermelho de mau tempo.

"Estamos a prever que a partir da meia-noite a situação vai agravar-se novamente e que entramos em alerta laranja", afirmou Miguel Miranda.

Também nos distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém e Faro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o estado de alerta para laranja até às 23h59 de sexta-feira devido às chuvas fortes que se fazem sentir no continente.

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 17h40 estavam ainda ativas 62 ocorrências relacionadas com meteorologia adversa, envolvendo um dispositivo de 196 bombeiros e 79 meios.