IPMA coloca seis distritos em aviso laranja para a queda de neve

Nos pontos mais altos é muito provável que neve.





Em comunicado, o IPMA colocou ainda em alerta laranja para a agitação marítima outros sete distritos, a partir das 03h00 da madrugada e até às 09h00 de domingo.



Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão todos com previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros e altura máxima de dez metros.



c/ Lusa

No fim de semana em que chega o inverno, a neve pode cobrir de branco os pontos mais altos de Portugal Continental. Seis distritos estão este sábado sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Este é o segundo aviso mais grave numa escala de quatro. Entra em vigor às 15h00 em Castelo Branco e na Guarda, às 18h00 em Braga, Viana do Castelo e Vila Real e apenas às 00h00 de domingo em Viseu.O trânsito pode sofrer alterações e há também a possibilidade de danos em estruturas ou árvores, assim como de consequências no abastecimento local, avisa o IPMA.A chuva deve começar a cair com mais intensidade esta tarde no norte e no centro e, de acordo com o IPMA, fica pelo menos até à véspera de Natal.