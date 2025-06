IPMA coloca sete distritos em aviso vermelho no domingo devido ao calor

(em atualização)



Na segunda-feira, Lisboa e Setúbal deixam de estar em alerta vermelho, continuando os restantes cinco distritos com o alerta máximo para o calor.





Os dados mais recentes indicam que as temperaturas vão ser superiores a 40 graus em alguns distritos, com tempo muito seco e instabilidade, que significa que se houver um fogo pode ser muito difícil de o dominar.







Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Vila Real e Viseu estão em alerta laranja no domingo e os restantes distritos do continente estão em aviso amarelo e os restantes distritos do continente estão em aviso amarelo.





Este sábado já foi um dia muito quente, com alerta laranja em boa parte do território.





As temperaturas máximas foram registadas em Alvega, concelho de Abrantes onde chegou aos 42,7 graus, e na Amareleja , no município alentejano de Moura, com 42,6 graus.



Domingo, para além das altas temperaturas, há previsão de trovoada, o que aumenta o risco de incêndio em sete distritos.