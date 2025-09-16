IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo por causa do tempo quente

Em Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre, o aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" entra em vigor às 09:00 de terça-feira e termina às 18:00 de quinta-feira.

Já em Bragança e Vila Real, o aviso amarelo começa às 09:00 de quarta-feira e vigora até às 18:00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira entre as 09:00 de terça-feira e as 21:00 de quarta-feira por causa do tempo quente.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.