IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo por causa do tempo quente
Sete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que estará em vigor até ao final da tarde de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Em Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre, o aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" entra em vigor às 09:00 de terça-feira e termina às 18:00 de quinta-feira.
Já em Bragança e Vila Real, o aviso amarelo começa às 09:00 de quarta-feira e vigora até às 18:00 de quinta-feira.
O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira entre as 09:00 de terça-feira e as 21:00 de quarta-feira por causa do tempo quente.
O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.