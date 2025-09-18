IPMA eleva risco de incêndio para elevado e GNR reforça vigilância florestal
Foto: Pedro A. Pina - RTP
Um quadro de mais calor e menos humidade do que é normal para o mês de setembro levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir avisos para o risco agravado de incêndios.
Perante as previsões do IPMA, a GNR reforçou a vigilância nas regiões do país com maior risco de incêndio, explica o coronel Ricardo Vaz Alves. Desde o início do verão, a GNR já efetou 52 detenções em flagrante delito e emitiu mais de 2.500 autos de contra-ordenações.