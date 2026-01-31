IPMA emite aviso amarelo para precipitação e agitação marítima no grupo Oriental açoriano

Segundo um comunicado do IPMA, o aviso amarelo por "precipitação por vezes forte", vai vigorar nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, que constituem o grupo Oriental, das 23:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje às 11:00 de domingo.

As duas ilhas também foram hoje colocadas sob aviso amarelo por agitação marítima entre as 17:00 de domingo e as 17:00 de segunda-feira.

Para São Miguel e Santa Maria o IPMA tinha anunciado, na sexta-feira, um aviso idêntico, por causa do vento, para vigorar das 11:00 de domingo às 07:00 de segunda-feira.

Ainda de acordo com o IPMA, nas ilhas das Flores e do Corvo (grupo Ocidental do arquipélago), mantém-se o aviso amarelo para vento, também divulgado na sexta-feira, que é válido entre as 23:00 locais de hoje e as 02:00 de segunda-feira.

No mesmo grupo de ilhas vigora idêntico aviso, por previsões de agitação marítima, das 07:00 de domingo às 17:00 de segunda-feira.

Para o grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) o aviso amarelo devido ao vento vigorará das 07:00 de domingo às 07:00 de segunda-feira e, por agitação marítima, das 11:00 de domingo às 17:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.