IPMA mantém aviso vermelho para Castelo Branco e Portalegre

A meteorologista Paula Leitão explica que o calor, esta segunda-feira, vai continuar a sentir-se de forma intensa no interior do país



Segundo as previsões do IPMA, as temperaturas vão começar a descer nos próximos dias, e deverá haver alguma nebulosidade sobretudo no período da manhã.



Paula Leitão refere ainda que nos últimos três dias as temperaturas atingiram recordes nunca antes observados.