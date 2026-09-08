IPMA mantém Porto Santo e costa da Madeira sob aviso amarelo devido ao calor

Num comunicado, o IPMA justificou o aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e no Porto Santo, assim como uma pequena subida de temperatura máxima, em especial nas terras altas.

As temperaturas vão variar entre os 23 e os 30 graus no Funchal e os 22 e os 27 graus no Porto Santo.