IPMA prevê pouquíssima chuva até acabar o outono

Foto: Jose Manuel Ribeiro - Reuters

Segundo a meteorologista Ângela Lourenço, as previsões matemáticas feitas pelo IPMA, apontam para episódios pontuais de chuva, mas quase sempre na região norte.



Há quase meio século que não chovia tão pouco, em Portugal.



Este outono está a ser o mais seco dos últimos 46 anos e de acordo com o IPMA, as temperaturas máximas também bateram recordes.



Há 86 anos, que os termómetros não permaneciam tão elevados nesta altura do ano.