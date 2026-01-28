IPMA prevê que situação comece agora a melhorar

Os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha, disse fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



"[A depressão] já está em Espanha praticamente, apesar de ainda se fazer sentir algum vento principalmente na região sul e nos distritos mais do interior, como Castelo Branco e Guarda. No resto do território parece que o pior já passou e a situação tem tendência a ir melhorando ao longo da manhã", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Marques.

A depressão Kristin entrou em Portugal continental mais a sul do que era previsto, na região de Leiria, e foram registadas rajadas de vento com mais de 140 quilómetros por hora.O vento está a acalmar, mas o país ainda não está livre da chuva.