IPMA regista sismo de 2.4 na escala de Richter com epicentro a sudoeste do Seixal

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 18-02-2025 pelas 10h36 (hora local) foi registado, nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.4 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 12 quilómetros a Sudoeste de Seixal”, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.



O IPMA avança ainda que “este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Sesimbra (Setúbal)”.



“Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Lisboa (Lisboa), Almada e Palmela (Setúbal)”, avança a entidade.







Este sismo foi registado apenas um dia depois de um outro de maior intensidade - 4.7 na escala da Richter – também com epicentro na zona do Seixal, a cerca de 24 quilómetros de distância da capital.