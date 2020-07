IPO de Coimbra enaltece apoio da Liga Contra o Cancro em bens e equipamentos

O projeto teve uma fase inicial de identificação das necessidades do hospital, envolvendo a Liga, a direção e os vários serviços da instituição de saúde, disse hoje Margarida Ornelas, presidente do conselho de administração do IPOC, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

"O mote seria o de identificar a entrega de materiais ou equipamentos que pudessem fazer a diferença no bem-estar do doente, contribuindo para a humanização da assistência ao doente oncológico em contexto hospitalar", observou Margarida Ornelas.

Após as reuniões preparatórias, foram entregues aos serviços de Oncologia Médica e Radioterapia `kits`, contendo "alguns produtos de higiene, folhetos informativos, garrafas de água e outros produtos que pretendem dar mais conforto aos utentes, na sua admissão, durante os tratamentos e no momento da alta hospitalar".

O serviço de Radioterapia recebeu seis colchões anti-escaras, uma cadeira de higiene para banho e seis almofadas de gel, enquanto na Oncologia Médica, ainda segundo a presidente do conselho de administração, foram entregues televisores e auscultadores descartáveis que "visam propiciar um ambiente calmo e acolhedor".

"Sabemos como o simples som de uma música favorita, a visualização de um programa de TV preferido, poderão contribuir para o equilíbrio emocional e o relaxamento dos nossos doentes", assinala Margarida Ornelas.

Também contemplado foi o serviço de Cuidados Paliativos - que de acordo com informação do núcleo regional do Centro da LPCC, recebeu 15 colchões anti-escaras e três cadeiras de higiene para banho, entre outros equipamentos.

"Os materiais doados visaram reforçar o conforto e dignidade num Serviço que muito acarinhamos", referiu Margarida Ornelas.

Contemplados com equipamentos diversos foram ainda os serviços de Dermatologia, as áreas de Estomaterapia e Oncosexologia, e também o hotel de doentes, equipado com dois televisores, leitor e projetor de vídeo e tela de projeção, entre outros equipamentos tecnológicos.

"É importante, no entanto, realçar que foram também doados materiais e equipamentos de proteção individual que nos ajudam a fazer face ao combate à pandemia [de covid-19]. Já antes havia sido feita uma doação de duas câmaras de pressão negativa", afirma Margarida Ornelas.

O montante financeiro relativo aos apoios doados em 2019/2020 cifra-se em mais de 76 mil euros, cerca de 51 mil em materiais de apoio ao doente e quase 25 mil em equipamentos, divulgou, por seu turno, a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Esta entidade lembra, por outro lado, que a iniciativa conta ainda com o apoio das empresas Critical Software e Fujifilm.

Na nota enviada à Lusa, a presidente do conselho de administração do IPOC lembra que a parceria com a LPCC "já tem décadas" e que esta instituição "tem sido um parceiro incontornável" em atividades e projetos "à volta da saúde e do bem-estar dos doentes".

"É que tudo o que é desenvolvido entre estas duas instituições foca-se na melhoria da qualidade de vida do doente oncológico. Não há, de facto, maior dádiva do que ver implementadas medidas que promovem melhor qualidade, saúde e bem-estar aos nossos doentes e aos seus familiares", enfatiza Margarida Ornelas.

No texto, a responsável do Instituto Português de Oncologia lembra também que a parceria com a LPCC "sente-se no dia-a-dia no IPO de Coimbra", através dos voluntários da Liga "que recebem os doentes, todos os dias, com um sorriso e com uma imensa vontade de ajudar", e também no apoio à formação e investigação em oncologia.

"A humanização de cuidados faz parte do capital cultural desta instituição, sendo que a iniciativa que hoje destacamos da doação destes equipamentos e materiais irá contribuir para este desiderato, nesta instituição que se pretende de referência no contexto do Serviço Nacional de Saúde e da oncologia nacional", acrescenta.