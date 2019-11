IPO de Lisboa tem dificuldade em contratar médicos

A instituição tem pedidos pendentes no Ministério da Saúde e das Finanças, para o reforço de várias especialidades. Um dos serviços com falta de médicos é o de Dermatologia.



As consequências estão à vista. Um doente com 90 anos viu a consulta que tinha marcada, ser adiada para o ano de 2021.



No entanto, este caso acabou por ser divulgado nas redes sociais e a consulta em causa foi antecipada para esta sexta-feira.