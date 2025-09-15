IPO do Porto e ULS de Coimbra e Vale do Ave ensaiam SINNAC
Foto: IPO Porto
Começa esta segunda-feira o teste, no IPO do Porto e nas Unidades Locais de Saúde De Coimbra e Alto do Ave, com doentes fictícios, a formação para o novo Sistema Nacional de Acesso a Cuidados de Saúde - SINNAC.
Este novo modelo, que pretende acabar com as filas de espera para consultas e cirurgias, através da triagem digital, vem substituir e eliminar as fragilidades do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia – SIGIC.
Os testes decorrem pelo menos até ao final de setembro, sendo que o novo sistema deve chegar a todo o país a partir de novembro.