IPO do Porto e ULS de Coimbra e Vale do Ave ensaiam SINNAC

por Nuno Amaral - Antena 1

Foto: IPO Porto

Começa esta segunda-feira o teste, no IPO do Porto e nas Unidades Locais de Saúde De Coimbra e Alto do Ave, com doentes fictícios, a formação para o novo Sistema Nacional de Acesso a Cuidados de Saúde - SINNAC.

VER MAIS
O novo processo "digital" impõe o prazo máximo de cinco dias para encaminhar o doente para consulta de especialidade.

Este novo modelo, que pretende acabar com as filas de espera para consultas e cirurgias, através da triagem digital, vem substituir e eliminar as fragilidades do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia – SIGIC.

Os testes decorrem pelo menos até ao final de setembro, sendo que o novo sistema deve chegar a todo o país a partir de novembro.



PUB
PUB