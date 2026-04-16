IPO do Porto. Mais de 20 cirurgiões entregam escusas de responsabilidade

Vinte e três cirurgiões gerais do Instituto Português de Oncologia do Porto entregaram escusas de responsabilidade, advertindo que estão a ser convocados para situações clínicas fora da respetiva especialidade.



O Sindicato dos Médicos do Norte adianta, em nota enviada às redações, que as situações clínicas "altamente especializadas" para as quais os cirurgiões das equipas de urgência e permanência estão a ser chamados dizem respeito a Urologia e Otorrinolaringologia - estas especialidades estarão atualmente sem cobertura durante a noite, fins de semana e feriados.Os pedidos de escusa seguiram também para a Ordem dos Médicos.

De acordo com os cirurgiões, estão em causa a segurança dos doentes e as boas práticas médicas.

Os médicos sublinham também não poder assumir responsabilidade por "falhas organizativas".

O Sindicato dos Médicos do Norte reclama respostas, com caráter de urgência, por parte do Conselho de Administração do IPO do Porto, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.