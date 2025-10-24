IPO do Porto vai ter centro de terapia com protões

"Consideramos muito importante um novo regime em que concretizámos o Centro Nacional de Protonoterapia no IPO do Porto", disse a ministra na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do Conselho de Ministros de quarta-feira.

Ana Paula Martins lembrou que "há poucos países na Europa" com centros de tratamento à base de protões, tecnologia que tem "menos efeitos adversos" e "maior valor terapêutico" do que o tratamento convencional.

"É um investimento que é superior a 80 milhões de euros, vai criar um centro de referência em Portugal que vai fazer duas coisas muito importantes. Por um lado, cria em Portugal investigação, formação e, a coisa mais importante, o tratamento dos nossos doentes oncológicos, sobretudo na área da pediatria", precisou.

Ana Paula Martins indicou ainda que o centro é criado através de "uma doação importante" de uma fundação e "também com verbas" ao nível da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.