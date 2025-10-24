IPO do Porto vai ter centro de terapia com protões
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou hoje que o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto vai ter um centro de terapia do cancro com protões, num investimento de mais de 80 milhões de euros.
"Consideramos muito importante um novo regime em que concretizámos o Centro Nacional de Protonoterapia no IPO do Porto", disse a ministra na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do Conselho de Ministros de quarta-feira.
Ana Paula Martins lembrou que "há poucos países na Europa" com centros de tratamento à base de protões, tecnologia que tem "menos efeitos adversos" e "maior valor terapêutico" do que o tratamento convencional.
"É um investimento que é superior a 80 milhões de euros, vai criar um centro de referência em Portugal que vai fazer duas coisas muito importantes. Por um lado, cria em Portugal investigação, formação e, a coisa mais importante, o tratamento dos nossos doentes oncológicos, sobretudo na área da pediatria", precisou.
Ana Paula Martins indicou ainda que o centro é criado através de "uma doação importante" de uma fundação e "também com verbas" ao nível da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.