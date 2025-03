Ireneu Barreto ouve partidos antes de indigitar Miguel Albuquerque

Após ouvir os partidos, é expectável que seja chamado o líder do partido mais votado (PSD), Miguel Albuquerque, para ser indigitado a formar o próximo Governo Regional.



Ireneu Barreto começa por ouvir, às 9h30, o PSD, que elegeu 23 deputados (faltando um para a maioria absoluta), seguindo-se o JPP, com 11 eleitos, o PS, com oito, e o Chega, que elegeu três parlamentares.



Às 12h30 será ouvido o CDS-PP, que elegeu um deputado e assinou na terça-feira um acordo de governação e de incidência parlamentar com os sociais-democratas, garantindo assim a maioria absoluta. Por fim, é ouvido a Iniciativa Liberal, que garantiu um deputado.