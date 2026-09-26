Irlandês de 64 anos morre em zona não vigiada de praia em Alvor após sentir-se mal
Um homem de nacionalidade irlandesa, de 64 anos, morreu hoje após alegadamente ter entrado em dificuldades na água, numa zona não vigiada na praia da Prainha, em Alvor, concelho de Portimão, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Os elementos do Projeto "SeaWatch", do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Portimão, foram ativados na sequência de um alerta recebido pelas 10:39, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), adiantou a AMN, em comunicado.
À chegada ao local, as autoridades constataram que a vítima "já tinha sido retirada da água por populares", tendo os nadadores-salvadores de serviço nas proximidades "dado início a manobras de reanimação", até à chegada do INEM, que deu continuidade às mesmas.
"Não tendo sido possível reverter a situação, o auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico do INEM", indicou a AMN.
Face às caraterísticas e ao difícil acesso à praia, o corpo foi retirado por via marítima pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo e, posteriormente, transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Barlavento Algarvio, acrescentou.
Segundo a AMN, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima "foi ativado e encontra-se a prestar apoio" à família da vítima.
O Comando Local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.