Irlandês de 64 anos morre em zona não vigiada de praia em Alvor após sentir-se mal

Os elementos do Projeto "SeaWatch", do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Portimão, foram ativados na sequência de um alerta recebido pelas 10:39, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), adiantou a AMN, em comunicado.

À chegada ao local, as autoridades constataram que a vítima "já tinha sido retirada da água por populares", tendo os nadadores-salvadores de serviço nas proximidades "dado início a manobras de reanimação", até à chegada do INEM, que deu continuidade às mesmas.

"Não tendo sido possível reverter a situação, o auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico do INEM", indicou a AMN.

Face às caraterísticas e ao difícil acesso à praia, o corpo foi retirado por via marítima pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo e, posteriormente, transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Barlavento Algarvio, acrescentou.

Segundo a AMN, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima "foi ativado e encontra-se a prestar apoio" à família da vítima.

O Comando Local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.