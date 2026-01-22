"Irmandade". Detidos em operação contra movimento neonazi continuam a ser ouvidos

Ainda não há informação sobre quando serão conhecidas as medidas de coação, uma vez que só na tarde de quarta-feira é que os 37 detidos foram todos identificados.

21 de janeiro de 2026

A organização, com estrutura hierárquica e distribuição de funções, é "responsável pela prática de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravadas, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida", referiu a PJ.





Os arguidos chegaram pelas 9h33 ao Campus de Justiça.Os arguidos passaram novamente a noite na prisão anexa à Polícia Judiciária eSão suspeitos de integrarem um movimento neonazi, que estava a preparar ataques contra imigrantes em Portugal, conhecido como Grupo 1143O grupo, identificado como 1143, terá como líder Mário Machado, conhecido neonazi que está a cumprir pena por crimes da mesma natureza e que daria as instruções a partir da cadeia.Na quarta-feira, os 37 detidos foram presentes a um juiz para identificação e primeiras declarações., defendeu Lusa Mayza Consentino, à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.“Atualmente aguarda conhecimento concreto dos factos que permitam, como é procedimento habitual, instaurar o competente processo disciplinar ao militar, sem prejuízo da colaboração com as autoridades judiciais”.As 37 pessoas detidas têm "vastos antecedentes criminais" e "ligações a grupos de ódio internacionais", tendo sido ainda constituídos arguidos no âmbito desta operação "Irmandade" outros 15 arguidos e realizadas 65 buscas.Os detidos, com idades entre os 30 e os 54 anos, "adotavam e difundiam a ideologia nazi, inerente à cultura nacional-socialista e extrema-direita radical e violenta, agindo por motivos racistas e xenófobos, com o objetivo de intimidar, perseguir e coagir minorias étnicas, designadamente imigrantes".