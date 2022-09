Isabel II. Embaixada britânica em Lisboa com dispositivo de segurança pronto para cerimónias de homenagem

A embaixada britânica em Lisboa preparou um reforço de segurança do recinto. Espera-se que se juntem algumas pessoas para homenagear a rainha Isabel II, ao longo do dia de hoje. O embaixador do Reino Unido em Portugal estava em Londres ontem, tendo já garantido que estaria em Lisboa esta sexta-feira.