ISCTE vai instalar novo centro de apoio à integração de migrantes com apoio camarário e AIMA

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa vai instalar, na capital, um novo centro local de apoio à integração de migrantes em parceria com a Câmara e com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Este centro começa a funcionar no próximo mês de novembro em instalações cedidas pela Câmara de Lisboa.

Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, explicou à jornalista Natércia Simões que este centro é para todos os migrantes, e não apenas para os estudantes do instituto.

Um espaço que tem como objetivo apoiar a integração destas pessoas.


