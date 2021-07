Isolamento profilático para vacinados. DGS certa ou excesso de zelo?

O porta- voz do Conselho Nacional de Saúde Pública elogia Marcelo Rebelo de Sousa por pedir esclarecimentos sobre o isolamento profilático do primeiro-ministro.Já o antigo diretor geral de saúde Constantino Sakellarides dá razão à medida.O primeiro-ministro está a cumprir isolamento por princípio de precaução em saúde pública. Foi a resposta dada pela Direção Geral de Saúde à pergunta formulada pelo Presidente Da República.Marcelo Rebelo De Sousa pediu ontem que as autoridades de saúde explicassem aos portugueses o porquê de pessoas já vacinadas contra a covid-19 ainda terem de fazer quarentena tal como aconteceu com o primeiro-ministro.