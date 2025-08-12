Israel trava visto a estudante palestiniano que se inscreveu num mestrado em Portugal
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa está em contacto com as autoridades portuguesas e israelitas para conseguir a emissão do visto ao estudante de 23 anos, palestiniano residente, na Faixa de Gaza, que foi admitido num mestrado na instituição portuguesa.
Tarek al-Farra, aguarda a emissão do visto de estudante, um requisito indispensável para poder sair de Gaza, mas o processo depende da autorização das autoridades israelitas.
A NOVA considera a situação inaceitável do ponto de vista humano e moral.