"Isto de dez em dez anos arde". Mourísia, uma aldeia rodeada de cinzas
Foto: Guilherme de Sousa - Antena 1
Arménio Costa lamenta ver a terra onde sempre viveu, no concelho de Arganil, pintada mais uma vez de negro.
O antigo presidente da junta, que tem formação em combate aos incêndios e experiência como trabalhador florestal, recorda os grandes incêndios que abalaram a terra.
“Isto de dez em dez anos arde. [Em 2017], ajudei a plantar várias centenas de pinheiros. Agora, com sete ou oito aos arderam outra vez”, lamenta. “As florestas estão abandonadas. O Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo.”
Arménio Costa, com vasta experiência na área florestal, aponta as “folhosas” como uma solução para tentar travar os incêndios no futuro.
O impacto do incêndio que começou no Piódão nota-se na paisagem e nos campos agrícolas. Arménio Costa conseguiu salvar alguns animais, perdeu apenas as galinhas.
Quanto ao futuro, teme pela chegada das chuvas. “Mal chova, a água vai correr para a ribeira. Os terrenos vão ficar mais pobres.”