"Já devíamos ter planos". Subida do mar vai afetar cerca de 150 mil portugueses

Não restam dúvidas de que o planeta está a aquecer e muitos têm sido os sinais de alarme enviados pela Terra para despertar o mundo. Progressivamente estão a ser adotadas medidas para lutar contra este problema. Realizam-se cimeiras, criam-se pactos, fazem-se manifestações. Mas estarão essas medidas em pé de igualdade com a realidade?



Em conversa com o engenheiro geográfico Carlos Antunes, percebemos que muitas das metas que foram estabelecidas para combater este problema são, na verdade, inatingíveis e que a vitória nesta batalha contra as alterações climáticas poderá estar fora do nosso alcance.



Nos dias 2 a 14 de dezembro de 2019, decorreu em Madrid a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP25). Depois de dias de negociações, chegou-se a uma conformidade para o cumprimento do Acordo de Paris, o qual estipula um esforço global para o impedimento da subida da temperatura média do planeta acima de 1,5 graus Celsius neste século.



No entanto, esta é, segundo argumenta o professor Carlos Antunes, uma meta impossível. “Nós vamos atingir os 1,5 graus antes de 2030, com 99 por cento de confiança, e dois graus próximo de 2050”, assegura o professor.



Para esclarecer esta conclusão, Carlos Antunes explica que o dióxido de carbono (CO2) que é emitido à superfície leva, em média, cinco anos a atingir as camadas superiores da atmosfera, onde existe o efeito de estufa máximo, “o que significa que o dióxido de carbono que estamos a medir globalmente na atmosfera é o dióxido de carbono que foi emitido até 2014/2015”. O CO2 que estamos a emitir atualmente só se vai refletir num futuro de dez a 15 anos. “Se o dióxido de carbono que está na atmosfera já nos garante um aquecimento de 1,4 graus, só precisamos de aquecer 0,1 graus para chegar a 1,5. Ou seja, em 2023 estará na atmosfera o dióxido de carbono suficiente para aquecer a Terra em 1,5 graus”, conclui o professor da FCUL.



A neutralidade carbónica é outra das metas na lista das impossibilidades. Questionado sobre se acredita que conseguiremos atingir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050 acordado no Pacto Verde Europeu, o professor Carlos Antunes responde que não se trata de uma questão de acreditar, mas sim numa “análise matemática e numérica que aponta para essa impossibilidade”.





Transformando as fórmulas matemáticas em palavras, o professor universitário explica que, para ser possível reduzir 50 por cento das emissões de carbono em 50 anos, é necessário diminuir as emissões em sete por cento por ano – ou seja, reduzir o consumo das energias fósseis em sete por cento. Sendo que, por ano, se produz cerca de 136 milhões de gigawatts (GW) de energia fóssil, seria preciso reduzir em cerca de dez milhões de GW por ano.









A energia renovável produz apenas seis milhões de GW por hora a cada ano. “Portanto, de 2020 para 2021, teríamos de passar a produção de energia renovável, globalmente, de seis milhões de GW por hora para 16 milhões de forma a suprimir a redução de sete por cento da produção de energia primária de origem fóssil”, esclarece Carlos Antunes.



“Portanto, para além de ser necessário aumentar em 150 por cento as energias renováveis em termos globais de 2020 para 2021 para suprimir a redução de energia fóssil, teríamos ainda que aumentar mais dois por cento de energia renovável para suprimir a demanda do aumento da procura”, clarifica o professor. “É um paradoxo”.

“Desde 1960 até hoje, não houve redução de dióxido de carbono a não ser em períodos de recessão económica. Então, se durante os últimos 60 anos não conseguimos sequer reduzir as emissões, como é que vamos estar à espera de reduzir sete por cento ao ano?”, questiona o professor.

Subida do nível médio do mar





Segundo explica o professor Carlos Antunes, a taxa de subida do nível médio do mar está a crescer de 15 em 15 anos. Em 2050, tendo em conta todos estes fatores avaliados para a construção do mapa, o nível do mar terá subido cerca de 30 centímetros e afetará 150 mil residentes ao longo da costa portuguesa. “A grande mancha de ocupação urbana que é suscetível à subida do nível médio do mar são, de facto, o estuário do Tejo, a Ria Formosa, Ria de Aveiro, estuário do Guadiana, Sado, Lagos e Portimão”, diz o professor.

Focando-se em Lisboa, Carlos Antunes desvenda que “o prognóstico é muito mau”. No ano de 2050, a capital portuguesa é o distrito com uma maior área vulnerável à subida do nível médio do mar: 221,4 quilómetros quadrados.





A linha de comboio e do metro são das infraestruturas mais vulneráveis à subida do nível da água. O Parque das Nações é das únicas regiões costeiras protegidas, uma vez que foi remodelada e elevada tipograficamente. “Mas toda a zona desde a Praça do Comércio até Algés é uma zona baixa e, portanto, todas as infraestruturas que aí estão vão ser afetadas”, revela o professor da FCUL.

“Empurrar o problema com a barriga para a frente”

Os tipping points

“A energia libertada por três bombas de Hiroshima é a mesma energia que o oceano está a absorver a cada segundo. Essa energia vai ser absorvida e transferida para o oceano profundo e resulta numa expansão, muito lenta. Mesmo que o aquecimento global acabasse agora, daqui a 500 anos o mar continuaria a expandir”, explica o professor.

A resposta para esta subida não linear do nível do mar deve-se à dimensão do oceano e à sua inércia, o que faz com que responda aos estímulos muito mais lentamente do que a atmosfera, por exemplo.





“Há uma combinação de vários fatores essenciais que causam esta redistribuição não linear da massa e da energia que faz com que com o que o nível do mar suba ou estabilize”, explica o professor.





“Existe uma grande quantidade de metano dentro do permafrost, o que significa que pode induzir um efeito de que mesmo que deixássemos de emitir gases de efeito de estufa, o sistema natural, através do permafrost, pode começar a libertar metano e continuar a acelerar o próprio aquecimento global. Este é um tipping point”, diz Carlos Antunes.

“Martirizar” a Terra

No entanto, há ainda uma outra variável a entrar nestes cálculos: a economia. A nível global, a economia cresce a uma velocidade anual de três por cento, o que significa que é necessário um aumento de energia primária de dois por cento.O aquecimento global acarreta uma série de consequências para o planeta. Uma das mais dramáticas é a subida do nível médio do mar.O gráfico faz uma projeção das áreas que estarão inundadas em Portugal em 2025, 2050 e 2100. Para a construção deste “mapa de probabilidades” foram avaliados dois cenários: a inundação extrema, em que são contabilizados todos os fenómenos extremos, incluindo a subida do nível do mar, o extremo da maré e a passagem de temporais; e a inundação permanente, causada somente pelo efeito da maré e da subida do nível médio do mar.Para além disso, com base nos censos de 2011, a equipa avaliou ainda, por cada distrito e concelho, o número de prédios e de pessoas que até à data de 2011 residiam e ocupavam áreas vulneráveis.No cenário mais próximo (2025), Faro é o distrito com mais edifícios vulneráveis, seguindo-se Aveiro com cerca de 12 mil edifícios em estado vulnerável. Em 2100, há mais de 20 mil edifícios vulneráveis em zonas costeiras em Faro.No entanto, Setúbal é o distrito onde se prevê um maior número de pessoas afetadas. O gráfico demonstra que em 2100 existem cerca de 60 mil residentes em zonas costeiras vulneráveis.Para além da matéria relacionada com a engenharia, eleva-se uma outra complexidade do ponto de vista jurídico relacionado com a linha de costa. Em termos administrativos do território, existe uma faixa de domínio público marítimo que é estabelecida 50 metros a partir da linha de costa. Com a subida do nível médio do mar, assiste-se a um recuo desta faixa, criando um problema jurídico., explica o engenheiro geográfico.Perante todos os alertas que têm sido lançados para uma possível inundação nas zonas costeiras, o professor Carlos Antunes mostra-se preocupado com a falta de tomada de iniciativa por parte dos municípios., avisa Carlos Antunes.Carlos Antunes alerta para uma subida gradual do nível médio do mar e para um dano geral e simultâneo das zonas costeiras. Ao invés de uma procura para minimizar o impacto nestas áreas, o professor de engenharia geográfica afirma queAtualmente, 55 por cento da população mundial vive em cidades e, de acordo com as previsões, em 2050 essa percentagem subirá para cerca de 70 por cento. Tendo em conta que a maior parte das grandes cidades são costeiras, o que se irá observar é uma maior ocupação e uma maior atividade nestas áreas., sublinha Carlos Antunes.Excetuando o município de Loulé, que já está a delinear planos de adaptação na zona costeira, o professor da FCUL adianta que têm sido progressivamente contactos por outros municípios a nível nacional, mas receia que não seja suficiente., declarou Carlos Antunes., salientou o professor.Tal como elucida Carlos Antunes, o nível do mar sobe porque o oceano aumenta de volume e, para este aumento de volume, existem duas explicações possíveis: o aumento da massa ou o seu aquecimento, que faz com que expanda devido à diminuição da densidade.O aumento da massa é explicado pelo degelo das calotes polares que contribui para o fluxo de massa de água doce para o oceano.Por sua vez, a segunda razão para a subida do nível médio do mar – aquecimento do oceano – é justificada pelo facto de 84 por cento da energia que é retida pelo efeito de estufa ser absorvida pelo oceano, o que significa que o aquecimento atmosférico que se está a refletir é provocado apenas pelos outros quatro por cento de energia.No entanto, a subida do nível do mar não é linear, daí Carlos Antunes referir-se ao gráfico que criou como o “mapa das incertezas”.Na costa portuguesa, por exemplo, o nível médio do mar manteve-se estável nos últimos dois anos. Contudo, tal como explica o engenheiro geográfico,O mesmo aconteceu na Flórida. Entre 1990 e 2010, o nível do mar neste Estado norte-americano manteve-se praticamente estabilizado. Entre 2011 e 2017, o nível do mar junto à Flórida rapidamente subiu, aumentando 14 centímetros, dois centímetros por ano.Com este exemplo, Carlos Antunes alerta para o facto de o nível do mar na costa portuguesa se ter mantido estável nos últimos dois anos não representa, necessariamente, um bom sinal., diz Carlos Antunes.Dentro desses “fatores essenciais” fazem parte os chamados, ou pontos de não retorno.O aquecimento global a que assistimos atualmente é, na sua grande maioria, provocado por ação humana. No entanto, existem outros fatores - extrínsecos à ação humana - que contribuem para as alterações climáticas. Atingindo um ponto crítico, estes fatores podem conduzir a um ponto de não retorno (), que ultrapassa a capacidade humana de tentativa de controlo., explica Carlos Antunes.Um dessespode ser desencadeado pela corrente meridional do Atlântico, da qual faz parte a corrente do Golfo.Seguindo viagem até ao Pólo Norte, a corrente do Golfo é confrontada com o fluxo de água doce da Gronelândia, que conduz ao seu arrefecimento e a torna mais densa, levando-a para as profundezas do oceano. Com o aquecimento do planeta e consequente degelo dos glaciares, a quantidade de água doce no oceano é maior e influencia a corrente., elucida Carlos Antunes.é outro mecanismo que pode ser levar a um ponto de rutura. Designa-se deo solo encontrado nas zonas polares. Esta área gelada é composta por gelo e rochas, mas também por matéria orgânica que não se chegou a decompor e ficou congelada.Com o aquecimento global, essa quantidade de matéria orgânica que constitui odescongela e entra em decomposição.Outro dosconsiste no gelo existente no Ártico e o seu papel na refletividade. O gelo, enquanto superfície, tem o poder de refletir radiação solar para o espaço, um processo conhecido por albedo. Tal como se tem verificado no Ártico, quanto menor for o albedo, maior é a energia solar absorvida.Com o aquecimento global, há menos gelo, logo, menos radiação a ser refletida.Em suma, ossão um conjunto de bolas de neve que conduzirão, em conjunto, a um ponto crítico de irreversibilidade nas alterações climáticas., declara o professor Carlos Antunes., diz Carlos Antunes.Perante o problema do aquecimento global e todos os cálculos por si apresentados, o professor da FCUL não deixa margem para dúvidas ao prever um futuro em que um aquecimento do planeta é inevitável.Apesar de considerar que o esforço para uma atenuação do aquecimento global é importante, Carlos Antunes considera que “devíamos estar muito mais preocupados com a adaptação”., explica Carlos Antunes.Olhando para o futuro, o professor Carlos Antunes diz que quem irá sofrer as consequências da atividade humana é a biodiversidade., conclui.Tal como explica o investigador, o ser humano está a alterar o equilíbrio da Terra. “O Homem aos poucos foi eliminando todas as ameaças, desenvolveu-se demasiado. Nós demos cabo do ecossistema. Estamos a iniciar um processo de diminuição e degradação da biodiversidade”, afirma.“Há um equilíbrio estável na Terra e nós podemos estar a alterar esse equilíbrio. Explorámos demasiadamente rápido a fonte de energia que estava mais disponível e mais fácil, que era a energia fóssil. A Terra levou milhões de anos a formar-se e nós destruímo-la em pouco mais de 200 anos”, conclui Carlos Antunes.O engenheiro gegráfico deixa, por isso, apenas uma questão: