Já foram efetuados mais de 41 mil testes rápidos à Covid-19

Foto: Reuters

No dia em que se assinala um mês, desde o alargamento destes diagnósticos a todo o país, a Cruz Vermelha revela que a média é de quase mil e quatrocentos testes de antigénio realizados por dia. O coordenador do programa de testes rápidos revela à Antena 1 que a procura tem sido muita, principalmente com a aproximação do Natal. Gonçalo Órfão dá como exemplo o dia 23 de Dezembro, data para a qual já não existem vagas no posto fixo de Lisboa.