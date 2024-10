Já há nova direção. Exonerada administração da ULS do Algarve

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) exonerou os membros do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, segundo uma ata de reunião deste organismo a que a Lusa teve acesso.



Segundo documento datado de 30 de outubro, o conselho de gestão da direção executiva do SNS, "sob proposta" do seu director executivo, deliberou exonerar os seguintes membros do Conselho de Administração da ULS Algarve: João Ferreira (presidente), José Manuel Almeida (diretor clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares), Carla José Aleluia (vogal executiva), Paulo Neves (vogal executivo) e Mariana Santos (enfermeira diretora).



O conselho de administração da ULS do Algarve tinha tomado posse a 1 de novembro de 2023 para um mandato de três anos.



Já há sucessor



De acordo com um despacho a que a Lusa teve acesso, Tiago Botelho Martins da Silva sucede na presidência da ULS do Algarve.





Tiago Botelho era até agora administrador do departamento cirúrgico e também coordenador da Unidade Local de Gestão do Acesso da área hospitalar na ULS do Algarve.