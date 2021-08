Já há senha digital para evitar filas de espera para vacinação

O anúncio foi feito pela Task Force. O sistema está disponível a partir de hoje. É para isso necessário aceder ao portal da internet : "senha digital casa aberta" e tirar a senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, sendo obrigatória a escolha do centro de vacinação do concelho de residência.



De agora em diante, a modalidade Casa Aberta abrange todos os cidadãos com mais de 25 anos.