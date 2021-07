"Já tínhamos avisado"

Os encarregados de educação já tinham alertado para a falta de condições para o ensino à distância.É a reacção da Confederação Independente de Pais ao relatório do Tribunal de Contas que aponta para a reação tardia do Ministério da Educação, por exemplo, na distribuição de computadores pelos alunos.Ouvido esta manhã pela A1, Rui Martins defende que parte do dinheiro daeuropeia deve ser aplicada para resolver o problema causado pela suspensão das aulas presenciais.Também a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas diz que a auditoria do Tribunal de Contas retrata bem o que se passou nos estabelecimentos de ensino. O vice-presidente, David Sousa, aplaude a ideia de um plano estratégico de substituição dos meios digitais, mas diz que deve ser a escola a fazer este trabalho.