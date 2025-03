Jacarandás de Lisboa. Arranque dos trabalhos de abate e transplante de árvores marcado por protesto

Já começaram os trabalhos para cortar jacarandás na Avenida 5 de Outubro em Lisboa. A intervenção arrancou antes das sessões públicas de esclarecimento que estavam marcadas.

O projeto envolve a construção de um parque de estacionamento subterrâneo e o abate ou transplante de 45 jacarandás desta avenida no centro de Lisboa.Trata-se de Sara António, uma comerciante que trabalha na avenida há 35 anos e não se conforma com a decisão da câmara. Pouco depois das 16h00, chegou ao local uma equipa de intervenção especial.O PAN já anunciou que vai avançar com uma providência cautelar para travar os trabalhos da Câmara de Lisboa.