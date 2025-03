Jacarandás em Lisboa. Câmara anterior estava contra abate, peticionários lamentam falta de diálogo

A primeira proposta do estacionamento subterrâneo para Entrecampos vem de 2019 e dois anos depois não havia acordo.De acordo com um relatório de 2021, consultado pela Antena 1,“Tudo isto implica o abate de praticamente todas as árvores do separador central da Avenida 5 de Outubro e a ocupação de grande parte do seu subsolo”, lê-se no relatório.O documento era uma “passagem de pastas” na vereação de urbanismo, quando o mandato de Fernando Medina chegava ao fim e que na altura tinha como vereador Ricardo Veludo.Já depois de conhecido o relatório, inicialmente dado a conhecer pela Visão e pelo Observador, uma fonte conhecedora na altura do projeto explicou à Antena 1 queA mesma fonte diz que isso se deve à ideia da Fidelidade, promotora do projeto, de interligar dois parques de estacionamento previstos, um na Avenida 5 de Outubro, outro nos terrenos da antiga Feira Popular, onde vai nascer uma urbanização.afirma a fonte ouvida pela Antena 1.Apesar da intenção da Fidelidade de replantar árvores nos locais “em que seja possível” no separador central e de acrescentar “um novo alinhamento” num dos passeios laterais, a autarquia não queria aceitar a proposta.é indicado no relatório.“Devem ser mantidos os eixos arborizados existentes e qualquer intervenção nestes eixos deve assegurar a manutenção e consolidação dos alinhamentos arbóreos em caldeira ou em canteiro e promover o aumento da superfície permeável”, refere uma das alíneas.

Ataque ao diálogo democrático

O abate e a transplantação de 47 jacarandás estão a mobilizar as populações. Segundo a câmara, há 25 árvores que serão abatidas, havendo a plantação de outras.Uma fonte oficial do gabinete do presidente Carlos Moedas disse, entretanto, à agência Lusa que começaram a ser plantados jacarandás na avenida, isto depois de ontem terem começado “trabalhos preparatórios” de transplantação.A repórter Oriana Barcelos passou a manhã nesta avenida de Lisboa, onde o corte de árvores está a ser encarado como um ataque ao diálogo democrático.“Não temos confiança neste momento na câmara”, diz Pedro Franco, um dos primeiros signatários.Apenas ontem os peticionários reuniram com a autarquia, refere, numa altura em que o assunto “já se trata de diálogo democrático e de envolvimento dos cidadãos nestes processos que acabam por transformar a face da paisagem urbana”.“Temos de manter aquelas [árvores] que são adultas”, considera Pedro Franco, pelos “benefícios que não se comparam em nada com árvores que se acabaram de plantar”.