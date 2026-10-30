"JAD Mobile 9". Apreendidos 60 veículos em fiscalização europeia contra crime automóvel

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recuperou e apreendeu mais de 60 veículos e meios de mobilidade associados a situações de furto, roubo e abuso de confiança, no âmbito da operação europeia "JAD Mobile 9", que decorreu entre 28 de setembro e 9 de outubro.





Num comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira, a PSP informou que em Portugal, a intervenção de âmbito europeu permitiu ainda identificar pelo menos 15 veículos com sinalizações ou ligações internacionais, cinco cartas de condução falsificadas e mais de uma dezena de situações de fraude.





Ao longo de praticamente duas semanas, a PSP mobilizou "um número significativo de polícias das várias valências”, desenvolvendo uma "atividade operacional considerável”, que culminou na recuperação e apreensão de automóveis, motociclos, bicicletas e trotinetes. Entre os veículos localizados estavam "diversas viaturas sinalizadas em Sistema de Informação Schengen (SIS)".





No balanço da participação portuguesa, a polícia destaca ainda a deteção de "mais de uma dezena de situações de fraude associada a veículos”, nomeadamente através da utilização de matrículas falsas e da adulteração dos números de identificação dos veículos (VIN).





A operação JAD Mobile 9 (Joint Action Day Mobile) teve como foco "as várias modalidades de criminalidade automóvel", abrangendo veículos de passageiros, camiões, peças para automóveis, máquinas agrícolas, barcos e motores fora de borda.





A participação nacional integrou também uma componente de cooperação policial internacional, através de verificações em bases de dados e da troca de informação operacional com diversos países, com o apoio da Europol, da INTERPOL e da FRONTEX.





Portugal esteve ainda representado por um polícia da PSP no centro de coordenação operacional, em Varsóvia, na Polónia, responsável pela "articulação permanente entre as autoridades participantes e a partilha em tempo real de informação operacional relevante".

Mais de 700 viaturas apreendidas a nível europeu

Os resultados nacionais integram um balanço mais alargado da operação europeia. No conjunto dos países participantes, foram apreendidas "mais de 700 viaturas" e realizadas 334 detenções, números que não dizem respeito exclusivamente à intervenção da PSP em Portugal.





A polícia considera que os resultados "evidenciam a importância da cooperação policial internacional e da partilha de informação no combate à criminalidade associada à mobilidade”.

A participação portuguesa foi coordenada pelo Núcleo de Cooperação Internacional do Departamento de Investigação Criminal da PSP, que garante que continuará a participar em iniciativas europeias destinadas a reforçar a segurança e o combate à criminalidade transfronteiriça. Operação europeia contra a criminalidade automóvel

A JAD Mobile 9 (Joint Action Day Mobile) é uma operação policial europeia, desenvolvida no âmbito da plataforma EMPACT, que visa combater a criminalidade automóvel transfronteiriça.





Na nona edição, a iniciativa envolveu autoridades de vários países no combate ao tráfico de veículos furtados, à falsificação de documentos e à circulação ilegal de automóveis e outros meios de transporte. A operação decorreu em simultâneo em toda a Europa, em articulação com a CARBACK II, liderada pela INTERPOL.