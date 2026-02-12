Jaime Gama espera sucesso de Carneiro mais avisa para tempos mais adversos do que fáceis

Estas ideias são defendidas pelo histórico socialista Jaime Gama no prefácio do novo livro de José Luís Carneiro, intitulado "Vencer os Tempos", que faz uma compilação de artigos de imprensa, intervenções, incluindo no parlamento, e ainda uma entrevista à revista Visão feitas pelo líder do PS desde meados de 2024.

Este livro era para ter sido apresentado hoje e sexta-feira, em duas sessões em Lisboa e no Porto, mas que acabaram por ser canceladas, tal como outras ações partidárias de Carneiro, devido à situação que o país atravessa devido ao mau tempo.

"Não é propriamente enternecedor o ambiente geral em que José Luís Carneiro se lança ao mais alto nível para uma missão de caráter político. É mais de adversidade do que de facilidade o caminho que tem pela frente", avisa Jaime Gama.

Para o antigo presidente da Assembleia da República, o líder do PS é "desprendido da atração pelo conforto ou a inércia e atreito à tenacidade indispensável para enfrentar situações novas, riscos, desafios, invariavelmente sem arrogância e com discreto, mas arguto e perseverante sentido de serviço público".

"Pelo nosso país e pela democracia, gostava que pudesse ser bem-sucedido", assume.

A chega à liderança do PS de Carneiro, segundo Jaime Gama, foi "num percurso fora da linha das expectativas e, de certo modo, em rutura com o seu próprio establishment partidário", referindo que "perdeu à primeira, ganhou à segunda, prepara-se para vencer à terceira" e "praticamente sem apoios iniciais significativos".

"Em pouco tempo, procurou estabilizar e unir o PS, recuperar algum terreno político na sociedade, atravessar com ganho de causa as autárquicas e as presidenciais e convocar um Congresso fixado na reorganização interna, na definição programática e na construção de uma alternativa com que virá a enfrentar próximas eleições gerais", refere.

O ex-ministro em diferentes áreas antecipa que o secretário-geral do PS "irá estar atento às prioridades da tech na comunicação, na motivação e na mobilização", que são competências essenciais na atual situação.

"José Luís Carneiro não é, porém, um neófito político. Desde muito jovem se empenhou na intervenção política", aponta, recordando o seu percurso político, incluindo o cargo de presidente da Câmara de Baião, deputado, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e ministro da Administração Interna.

Para Jaime Gama, o líder do PS sempre "soube atuar com discernimento, capacidade de diálogo, sentido de responsabilidade".

"Impressivo é o facto de que em todas essas circunstâncias procurou fazer sobressair a perspetiva nacional sobre os assuntos, as vertentes da diáspora portuguesa e da lusofonia, a ótica europeia, a dinâmica modernizadora com sensibilidade social e os valores perenes da democracia representativa e das liberdades públicas. Em suma, o que caracteriza um político responsável nos tempos de hoje", enaltece.

A importância de um livro como este, segundo o antigo presidente do parlamento, passa pelo facto de permitir avaliar "méritos ou deméritos" dos autores das posições políticas.

"Adeptos e adversários terão aqui ao seu alcance as fontes originárias de uma orientação política, pelas quais poderão construir os argumentos da sua aprovação ou da sua crítica", aponta.

No texto introdutório do livro "Vencer os Tempos", dedicado à mulher Goreti e aos filhos Francisco e Carolina, Carneiro defende que "é preciso enfrentar e vencer os desafios estratégicos do tempo presente".

"Vencê-los com a firme esperança de que é possível construir esse futuro com os valores e os princípios que sempre nortearam a nossa comunidade nacional e o modo de atuar do Estado", aponta.