Jaime Serra. Ferro Rodrigues recorda vida dedicada a "luta contra o fascismo"

"Foi com tristeza que tomei conhecimento do falecimento, aos 101 anos, de Jaime Serra, histórico militante do Partido Comunista Português", referiu Eduardo Ferro Rodrigues, através de uma nota enviada aos órgãos de comunicação social.

O presidente do parlamento recordou que Jaime Serra "dedicou parte da sua vida à luta contra o fascismo".

"Aderiu ao PCP com apenas 15 anos, tendo sido preso pela primeira vez um ano depois, em 1937. Foi a primeira de várias prisões a mando da Ditadura do Estado Novo. Em 1960, participaria na histórica fuga de Peniche, com outros dirigentes comunistas, como Álvaro Cunhal", lembrou Ferro Rodrigues.

O presidente da Assembleia da República apresentou "as mais sentidas condolências" à família e amigos de Jaime Serra, assim como ao PCP "neste momento de luto" por um dos deputados à Assembleia Constituinte.