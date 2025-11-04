"Janus". Cinco detidos em operação de fiscalização de segurança privada

Os agentes fiscalizaram 77 estabelecimentos de restauração e bebidas, sete entidades de Segurança Privada, dois postos de abastecimento de combustível, sete estabelecimentos de exibição, compra e venda de metais preciosos e cinco farmácias.

A atividade de segurança privada envolve, em Portugal, 86 empresas detentoras de 140 alvarás, que empregam perto de 40 mil profissionais, segundo dados da PSP.



Em comunicado difundido esta terça-feira, a Polícia de Segurança Pública explica queEntre sexta-feira e domingo,A polícia instaurou ainda 49 autos de contraordenação - três dos quais porou, com a especialidade de segurança-porteiro, eOs mais de 200 agentes mobilizados para a Operação "Janus" instauraram também cinco autos de contraordenação por incumprimento dos requisitos relacionados com uso de uniforme, um por inexistência de responsável de segurança nos estabelecimentos com lotação igual ou superior a 400 lugares e 27 por outros ilícitos relativos à operacionalidade policial.