País
"Janus". Cinco detidos em operação de fiscalização de segurança privada
Cinco pessoas detidas e 49 autos de contraordenação em 141 ações de fiscalização. É este o balanço da Operação "Janus" da PSP.
Em comunicado difundido esta terça-feira, a Polícia de Segurança Pública explica que a operação teve por objetivo fiscalizar o cumprimento legal das medidas de segurança de estabelecimentos de restauração e bebidas.Os agentes fiscalizaram 77 estabelecimentos de restauração e bebidas, sete entidades de Segurança Privada, dois postos de abastecimento de combustível, sete estabelecimentos de exibição, compra e venda de metais preciosos e cinco farmácias.
Entre sexta-feira e domingo, foram detidas quatro pessoas por alegado tráfico de droga e uma outra sobre a qual pendia um mandado de detenção.
Dois dos estabelecimentos fiscalizados foram provisoriamente fechados.
A polícia instaurou ainda 49 autos de contraordenação - três dos quais por inexistência de serviço de vigilância ou incumprimento do número mínimo de seguranças privados, com a especialidade de segurança-porteiro, e 13 por incumprimento do sistema de videovigilância.
Os mais de 200 agentes mobilizados para a Operação "Janus" instauraram também cinco autos de contraordenação por incumprimento dos requisitos relacionados com uso de uniforme, um por inexistência de responsável de segurança nos estabelecimentos com lotação igual ou superior a 400 lugares e 27 por outros ilícitos relativos à operacionalidade policial.
Entre sexta-feira e domingo, foram detidas quatro pessoas por alegado tráfico de droga e uma outra sobre a qual pendia um mandado de detenção.
Dois dos estabelecimentos fiscalizados foram provisoriamente fechados.
A polícia instaurou ainda 49 autos de contraordenação - três dos quais por inexistência de serviço de vigilância ou incumprimento do número mínimo de seguranças privados, com a especialidade de segurança-porteiro, e 13 por incumprimento do sistema de videovigilância.
Os mais de 200 agentes mobilizados para a Operação "Janus" instauraram também cinco autos de contraordenação por incumprimento dos requisitos relacionados com uso de uniforme, um por inexistência de responsável de segurança nos estabelecimentos com lotação igual ou superior a 400 lugares e 27 por outros ilícitos relativos à operacionalidade policial.
A atividade de segurança privada envolve, em Portugal, 86 empresas detentoras de 140 alvarás, que empregam perto de 40 mil profissionais, segundo dados da PSP.
Tópicos