Jardim Botânico Tropical renovado. Descubra as diferenças

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

Um ano depois de ter fechado para obras, o Jardim Botânico Tropical em Belém, Lisboa, abriu portas este fim de semana com espaços renovados, desde caminhos a condutas de água e de rega, numa intervenção que custou mais de 1,5 milhões de euros.