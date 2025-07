Javalis "passeiam" pela cidade de Setúbal e causam danos

créditos: Raquel Valagão

Os animais descem da serra da Arrábida e "passeiam" por zonas urbanas da cidade no meio da população e circulação automóvel.

Existem receios de acidentes e existem danos em relvados e jardins. Há também lixo espalhado e contentores de residuos tombados.



O ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas revela à Antena 1 que no Parque Natural da Arrábida e áreas limítrofes, são abatidos anualmente entre 400 a 600 javalis, mantendo-se a população numerosa, mas estável "desde o início do presente ano, o ICNF autorizou 53 ações de correção de densidade, correspondentes à emissão de 499 selos para esse efeito".



Não se sabe o número total de javalis existentes "não existem dados absolutos sobre a dimensão das populações de animais selvagens, trabalhando-se, por isso, com base em estimativas".



Segundo o ICNF "importa referir que o aumento de avistamentos de javalis em áreas urbanas, nesta altura do ano, é expectável e não decorre, necessariamente, de um crescimento descontrolado da população ou da escassez de água e alimento nas zonas habituais de presença da espécie. Esse aumento está, muitas vezes, associado ao período pós-nascimento, fase em que os animais exploram novos territórios, tornando-se mais visíveis para as populações humanas".



Em relação às questões de segurança que se colocam o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas diz que " não tem competência para autorizar o abate de javalis em áreas urbanas, por estarem em causa questões de segurança pública. Nestes casos, compete às forças de segurança, no âmbito das suas atribuições, assegurar a proteção de pessoas e bens e atuar sempre que se justifique o controlo da presença da espécie nesses contextos."



A Antena 1 já contactou a PSP e a GNR que tem o SEPNA - Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente e aguarda esclarecimentos.