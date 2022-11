Jerónimo de Sousa deixa lugar de deputado no Parlamento

Jerónimo de Sousa já entregou a carta de renúncia ao mandato de deputado. Vai ser substituído no parlamento por Duarte Alves, que era o número três pelo círculo eleitoral de Lisboa. A última intervenção publica do Secretário-geral do PCP é depois de amanhã, para assinalar o aniversário de Álvaro Cunhal.