Jihadista português acusado de quatro crimes de terrorismo pelo Ministério Público

Dos quatro crimes, dois são de incitamento do terrorismo e os restantes dois são de glorificação do terrorismo, com o despacho de acusação publicado a 17 de dezembro revelada esta sexta-feira.



Entre 2014 e 2016, durante o cumprimento de uma pena não referida no Reino Unido, o arguido “radicalizou-se e converteu-se ao Islão salafista-jihadista, passando a defender a ideologia defendida pelo Estado Islâmico”.



Foi condenado a uma “sanção acessória”, tendo sido expulso e proibido de regressar ao Reino Unido durante dez anos, tendo voltado para a Madeira, em 2016, onde “continuou a defender a referida ideologia radical e a manter contactos online com pregadores islâmicos radicais”.



Nas redes sociais, fez publicações a promover a ideologia salafista-jihadista e a glorificar pregadores radicais, ao mesmo tempo que incentivava à “prática de ações violentas em obediência à ideologia radical”, tendo estes factos ocorrido entre 2019 e 2020.



O arguido está desde terça-feira sujeito a medidas de coação o impedem de sair da Madeira, sendo obrigado a apresentações semanais na polícia criminal, e a não publicar nem consumir conteúdo jihadista, nem contactar com “pregadores radicais ou outros indivíduos radicalizados”.



A investigação foi feita pelo Ministério Público em conjunto com a Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária.