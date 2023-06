JMJ. 25 mil voluntários prontos para receberem milhares de jovens peregrinos

Antena 1

Estão fechadas as inscrições para voluntários centrais, aqueles que vão acompanhar as iniciativas que envolvem o papa Francisco. Até ao final do mês de junho, ainda é possível tornar-se voluntário paroquiano. No total, são 25 mil os que se ofereceram para ajudar os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude.